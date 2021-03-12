Пожар в самарском ТЦ «Скала» ликвидируют в ближайшее время

Фото: Андрей Сазонов

Пламя в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре будет полностью потушено в ближайшие часы. Об этом в пятницу сообщил СМИ заместитель начальника ГУМЧС России по Самарской области (по государственной противопожарной службе) Игорь Быков.

«Общая площадь пожара составила 400 кв. м. В ближайшее время ожидаем полную ликвидацию»,– сказал Игорь Быков.

Пламя гасят 132 человека и 47 единиц техники. Из них от МЧС России – 80 человек и 22 единицы техники.

Пожар в ТОЦ «Скала» начался около 11:45 (MSK+1). Изначально пламя охватило только фасад на втором и третьем этаже, потом он распространился на фасадный утеплитель здания с первого по восьмой этаж.

Отдельными очагами горела офисная мебель на площади 10 кв. м. Ранее пожар был локализован на площади 400 кв. м. Позже пламя локализовали. Никто не погиб и не пострадал. Эвакуировались 300 человек.

Георгий Портнов