Нужная цифра В рамках «Цифрового дня» в Ростове «Сбер» представил продукты для повышения качества цифровых госуслуг в регионе

Входящие в экосистему «Сбера» разработчики цифровых решений презентовали на «Цифровом дне» в Ростове продукты для транспортной, медицинской и образовательной сфер, а также для индустрии ЖКХ. Часть из них уже применяется в Ростовской области в рамках пилотных проектов.



В соответствии с июльским указом Владимира Путина ключевые отрасли российской экономики должны достичь цифровой зрелости к 2030 году. В фокусе на этот год — разработка регионами собственных стратегий цифровой трансформации, их необходимо подготовить к 1 сентября.

Один из ключевых партнеров Ростовской области в процессе цифровой трансформации — «Сбер». Так, в частности, в июле 2020 года председатель правления банка Герман Греф и губернатор Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий.

В ходе «Цифрового дня» в Ростове 10 марта, ставшего продолжением работы по цифровизации, представители Сбербанка и экосистемы «Сбера» предложили решения для четырех индустрий: здравоохранения, ЖКХ, транспорта и образования. Также здесь обсудили глобальный тренд — цифровизацию экономики и социальной сферы.

«Задача по достижению цифровой зрелости, поставленная президентом, стала одной из ключевых. Опыт “Сбера” в разработке цифровых продуктов точно нужен будет для повышения качества государственных услуг, качественного исполнения госорганами своих полномочий и функций. Уверен, наше взаимодействие будет способствовать повышению цифрового уровня Ростовской области», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка, подчеркнула, что цифровизация в ближайшее время изменит жизнь людей, ведение бизнеса и работу госструктур. «Сегодня “Сбер” обслуживает 98 млн клиентов на основе собственной технологической платформы, — уточнила она. — Накопленный опыт работы с таким массивом данных и процессов помог нам разработать универсальные цифровые решения. “Сбер” уже вышел за границы финансовых услуг, абсолютно открыт для регионов и готов сотрудничать по многим направлениям».

В ходе встречи подробно обсуждалась цифровая платформа — единая среда проектирования, включающая набор инструментов для всех этапов процесса создания цифровых решений: от разработки до внедрения. Сегодня все крупнейшие компании мира, развитие страны и цифровые лидеры среди регионов России уже используют такие платформенные решения.

Также на конференции были представлены ключевые решения «Сбера» для медицины: телемедицина от «СберЗдоровье», сервис Voice2Med, разработки для компьютерной томограммы легких, а также технологии искусственного интеллекта от «СберМедИИ», которые интегрируются с оборудованием клиник для работы с медицинскими изображениями и диагностики различных заболеваний и помогают врачу поставить точный диагноз.

Для развития инфраструктуры региона «Сбер» предложил сотрудничество в построении интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации. Для комплексного обеспечения безопасности жителей региона презентована биометрическая система распознавания лиц «Визирь».

Для развития ЖКХ «Сбером» разработаны робот-оператор, который оптимизирует работу колл-центра и повышает собираемость платежей, а также «облачная» цифровая платформа «БРИС ЖКХ» для автоматического расчета начислений и учета платежей за коммунальные услуги.

Для образования у «Сбера» есть отдельное решение — школьная цифровая платформа «СберКласс», помогающая учителю в интерактивном формате выявлять у каждого ученика способности к определенным предметам и развивать их с помощью новейших педагогических разработок и технологических решений.

«Все регионы страны сейчас активно разрабатывают стратегии цифровой трансформации, и здесь очень важно выбрать надежного стратегического партнера, — отметил Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. — “Сбер” успешно провел собственную цифровую трансформацию и в рамках экосистемного подхода вывел на рынок сотни уникальных решений для комплексной цифровизации регионов. Теперь мы способны решить практически любую задачу. Ростовская область — стратегически важный для Юго-Западного банка регион. Здесь уже интенсивно развиваются ключевые для “Сбера” цифровые сервисы. При этом мы продолжаем оставаться опорным финансовым партнером в реализации знаковых для бизнеса и населения задач и проектов», — добавил он.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка, подчеркнул, что «Сбер» помогает Ростовской области поступательно внедрять ключевые для экономики и социальной сферы цифровые решения.

«При этом регион уже добился значительных результатов. Ростов-на-Дону входит в топ-5 мегаполисов страны по числу операций по безналичной оплате поездок в общественном транспорте», — привел данные он. — Международный аэропорт Платов оснащен нашей системой «Визирь» для обеспечения безопасности пассажиров».

Господин Салимов добавил также, что около 85% образовательных услуг оплачивается с помощью дистанционных банковских сервисов. Кроме того, он сообщил, что в школах региона заработала школьная цифровая платформа.

«Новое поколение жителей предъявляет новые требования к городской среде. Цифровизация — это не только инновационные технологии для государства и бизнеса, но в первую очередь — улучшение качества жизни в Ростовской области», — резюмировал Руслан Салимов.