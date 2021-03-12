В Самаре распродадут долг «Крыльев Советов» перед Газбанком почти на 253 млн рублей

Выставлены на торги права требования Газбанка к ЗАО «ПФК “Крылья Советов”». Сумма превышает 252,9 млн руб. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Аукцион по этому вопросу состоится 26 апреля в 14:00 (MSK) на площадке Российского аукционного дома.

В сентябре 2018 года арбитражный суд признал Газбанк банкротом. Согласно отчету АСВ о ходе конкурсного производства, по данным на ноябрь, задолженность банка перед кредиторами составляет около 20 млрд руб. В августе 2020 года в рамках дела о несостоятельности организации с торгов продано 11этажное здание центрального офиса Газбанка на Молодогвардейской улице, 224 в Самаре. Покупателем выступило ООО «Молодогвардейская». Компания принадлежит Александру Розенцвайгу, который является совладельцем ряда структур ГК «Волгопромгаз» (ВПГ) Владимира Аветисяна. Сумма сделки составила 363,1 млн руб.

Георгий Портнов