В Волгоградской области СК организовал проверку из-за гибели 13-летней девочки

В Городищенском районе Волгоградской области Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обнаружения в частном доме поселка Котлубань тела 13-летней девочки. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, родители подростка уехали в Волгоград за покупками, дома остался их 18-летний сын, девочка находилась в школе. Придя домой, она вышла во двор на прогулку, а старший ребенок отправился ухаживать за животными. В какой-то момент брат заметил исчезновение девочки. Вернувшие родители в ходе поисков обнаружили ребенка в хозяйственной постройке, внутри которой имелся спуск в подземное хранилище, затопленное грунтовыми и талыми водами. Родители самостоятельно извлекли девочку из погреба, однако признаков жизни она не подавала.

Причина смерти несовершеннолетней будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы, отметили в ведомстве.

Мария Шахрай