Доходный дом Науменко в Ростове включат в список объектов культурного наследия

В Ростове дом в пер. Станиславского, 39 (доходный дом Науменко) включат в список объектов культурного наследия. Об этом “Ъ-Юг” сообщила Ирина Коробова, заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

«Юридически здание еще не признано объектом культурного наследия. Вчера состоялось заседание общественного совета при комитете, на котором было предложено включить дом в список объектов культурного наследия (ОКН). Так как дальнейшая судьба здания важна для жителей города, в ближайшее время состоится заседание комитета, на котором планируется включить дом в список ОКН»,— сказала госпожа Коробова.

С 2009 года дом в историческом центе числится аварийным. В 2016 году из него полностью расселили жильцов. В 2018 году суд признал, что здание необходимо снести, и сделать это нужно было до конца 2020 года. В декабре общественникам удалось приостановить процедуру сноса: в комитет по охране объектов культурного наследия было подано заявление о признании дома ОКН. На экспертизу было отведено 90 дней, в течение которых сносить историческое здание было нельзя.

Доходный дом Науменко был построен в 1901 году. На его фасаде до сих пор видны следы попаданий пуль и снарядов во время Великой Отечественной войны.

Наталья Шинкарева