В Курганской области выявили 50 новых случаев COVID-19

На 12 марта в Курганской области подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 23 зарегистрированы в Кургане, остальные в Каргапольском, Кетовском, Варгашинском, Звериноголовском, Куртамышском, Мокроусовском, Петуховском, Притобольном, Шадринском, Шатровском, Юргамышском районах и в Шадринске. Выписали 57 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 18409 случаев COVID-19. Лабораториями суммарно проведено 509705 исследований.