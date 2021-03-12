Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто поможет реализовать стремление к творчеству и обзавестись интересным хобби, не выходя из дома.





Во время пандемии многие вновь открыли для себя прелесть того, чтобы уметь создавать что-то своими руками. Я о ремеслах. Кто-то обзавелся интересным хобби, кто-то даже попытался сделать из этого новый бизнес. Так, например, из хобби Наташи Семеновой родился Gourji Ceramics. То, что сами предметы из этой коллекции сильно напоминают работы Сьюзан Салливан, оставим за скобками.

Ремесленных проектов — плохих и хороших, больших и малых — появилось немало. Поговорим о другом, кто это стремление творить руками помогает реализовать, в том числе — в онлайн-формате. Среди таковых — Фонд Sarabande, основанный Александром Маккуином. Фонд устраивает онлайн мастер-классы по ремеслам. Например, в конце февраля прошел онлайн-класс Элис фон Мальтзан. Элис учила работе с бумагой — от коллажа до сложных орнаментов и 3D-объектов.

Поработать руками предлагает и музей «Гараж». Его проект «Гараж.Самоизоляция» родился во время локдауна, но продолжает свою онлайн-жизнь. В «Играх с масштабом» предлагают создать фантастические пейзажи в придуманной Максом Эрнстом технике фроттажа.

Для взрослых такие мастер-классы надо поискать, а вот для детей их очень и очень много. Чуть ли ни у каждого уважающего себя музея в детском разделе есть такие развлечения. В разделе MetKids музея «Метрополитен» можно и банджо смастерить, и корзину сплести, и кольцо из бисера собрать. А в аналогичном разделе музея Tate — делать скульптуры из бумаги, рисовать землей и сделать игрушку-единорога.