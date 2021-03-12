Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, на что готовы заемщики, чтобы снизить выплаты по ипотечным кредитам.

На покупку нового жилья требуется существенный бюджет, которого в полном объеме и прямо сейчас нет у многих клиентов. Но есть уверенность, что будет со временем. Рынок предлагает решение — ипотечный кредит. И доля ипотеки растет— доходы населения не успевают за дорожающими квартирами. По данным портала ЦИАН, количество сделок в Московском регионе, к примеру, в феврале составило 15 тыс. Это на 27% больше, чем год назад, и на 50% — в сравнении с первым месяцем 2021 года. При этом доля ипотечных сделок достигла почти 70%. За год средневзвешенная стоимость квартиры, приобретенной в кредит, выросла на 12% для столицы и на четверть — для Московской области.

Сделки с привлечением банковского финансирования демонстрируют рекордные показатели не только по количеству, но и по срокам, на которые они оформляются. Средний срок, на который клиенты рынка недвижимости в стране берут ипотечный кредит, теперь — 227 месяцев, это 19 лет. По данным экспертов компании «Метриум», это самый высокий показатель за всю историю наблюдения рынка ипотеки в стране. Предыдущий максимум был зафиксирован в разгар кризиса 2008 года.

Примечательно, что данная стратегия применяется покупателями даже на фоне снижения ставок по кредитам до 6% в рамках программы субсидирования, отмечают брокеры. В отличие от докризисного периода, ситуация с доходами настолько осложнилась, что даже значительное снижение ставок не дает возможность покупателям сократить срок кредита, чтобы уменьшить общий размер переплаты. Наоборот, говорят эксперты, заемщики предпочитают переплатить за длительностью сроков, но снизить размер ежемесячных выплат и текущую нагрузку на семейный бюджет.