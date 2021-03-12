Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие легенды связаны с происхождением чая, когда и как напиток появился в России и почему повара долгое время не знали, что делать с листьями растения.

Чайное путешествие сегодня! Хотя чего такого секретного мы не знаем об этом напитке? Если в дом придут гости и их угостят чаем — это нормально, а вот если чая в доме не окажется, будет повод для удивления. Это самый популярный на планете напиток. В день земляне выпивают более 2 млрд чашек.

История появления чая полна загадок, и до сих пор ходит множество легенд о его происхождении. Родиной растения принято считать Китай. Здесь выращивали чайные кусты еще в пятом тысячелетии до нашей эры. Интересно, что сначала чаем не наслаждались, а использовали его, как противоядие. Только спустя время напиток стали готовить для аристократов.

Одна легенда гласит, что пастухи в горах якобы наблюдали за козами и обнаружили кусты, объедая которые, козы становились необычайно энергичными. Пожевали листьев и о чудо — вот она сила в чистом виде! Похожую легенду рассказывают, кстати, и о кофе. По другому преданию монах, которому сон мешал молиться, отрезал себе веки и бросил их на землю — конечно, из них выросли чайные кусты. Или вот еще: китайский император Шен Нун кипятил котел с водой, и в него случайно залетели листья чайного деревца, оно росло поблизости. Император попробовал напиток и обалдел от его вкусовых и прочих качеств. В общем, китайцы, как обычно, были первыми.

В 1618 году отряд, которым руководил Иван Петелин, сумел добраться до Китая. После этого чай, дескать, попробовали и русичи. По другой версии, царю Михаилу Романову китайские послы прислали подарок — несколько ящиков с непонятными листьями. Сувенир отправили поварам, но они не знали, что можно из них приготовить. Пробовали даже варить суп, но он был невкусным несмотря на приправы.

Ах, какое невежество, посетует кто то. Однако и в Европе не знали, что делать с листьями. На королевских приемах из них готовили салат, а позже вместо сахара в чашку добавляли соль…

Обязательно продолжим как-нибудь о чае.