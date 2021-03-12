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Строительная компания подала иск на 118,6 млн рублей к мэрии Омска

Компания “Стройтраст”, которая выполняла работы по строитльетсву дороги-дублера ул. 70 лет Октября в Омске, подала иск к департаменту строительства администрации города о взыскании 118,6 млн руб.. Иск будет рассмотрен арбитражным судом в апреле.

В декабре 2020 года правительство Омской области сообщало, что строительство дороги-дублера ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» “и стоит 1 млрд руб.”. В эксплуатацию дорога протяженностью 4,3 км была введена в конце года. Работы по проекту велись полтора года.

Даниил Тарабукин


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