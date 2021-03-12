В Ярославле задержан полицейский за особо крупную взятку

Сотрудника ОМВД России по Дзержинскому району города Ярославля подозревают в получении взятки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что данный сотрудник также подозревается и в передаче данных иным лицам о предстоящих проверках по организации незаконной игорной деятельности.

В пресс-службе уточнили, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части службы собственной безопасности регионального УМВД России.

Пресс-служба сообщает, что следственные органы продолжают проведение расследования. Руководство регионального УМВД России назначило служебную проверку в связи с произошедшим.

«В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности»,— говорится в сообщении пресс-службы. Имя и должность сотрудника, подозреваемого в получении взятки, пока не называются.

В пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По информации пресс-служба, подозреваемый задержан

В следственном управлении отметили, что по материалам уголовного дела, в период с 2019 года по 2020 год сотрудник ОЭБ ОМВД Дзержинского района Ярославля получал от лиц, осуществлявших незаконную игорную деятельность, денежные средства в виде взяток за передачу информации о предстоящих проверках сотрудниками полиции Кроме того, денежные вознаграждения предназначались за оказание общего покровительства и не привлечения лиц, передававших вознаграждения, к уголовной ответственности.

Антон Антонов