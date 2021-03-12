Уральские застройщики обратились в правительство РФ с предложением изменить законодательство о подключении к сетям

Гильдия строителей Урала направила официальное письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением усовершенствовать правовое регулирование в части подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Об этом сообщила пресс-служба гильдии.

Уральские застройщики объясняют, что сейчас есть препятствия, которые замедляют реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, при строительстве новых объектов застройщики в составе тарифа за подключение вносят плату за протяженность сети и за повышение нагрузки на инженерные сети.

«Сейчас, согласно законодательству, компании вынуждены одновременно платить сразу в полном объеме за все дома, присутствующие в проекте, даже если фактически они еще не построены и будут подключаться через несколько лет. Гильдия предлагает вносить плату за мощность поэтапно: по мере фактического подключения зданий пропорционально возрастанию нагрузки. Для этого нужно внести изменения в два постановления правительства», — рассказали в пресс-службе гильдии.

Еще одна предложение строителей касается закона, который устанавливает особенности закупок ресурсоснабжающими компаниями. Сейчас договоры о подключении объектов капитального строительства к сетям могут заключаться по несколько месяцев. Уральские застройщики предлагает установить максимальный срок для подготовки всех документов – 30 календарных дней.

«Сейчас по итогам закупки победу может одержать сторонняя компания. Гильдия предлагает отдавать преимущество на проведение работ застройщику или генеральному подрядчику, чей объект нуждается в подключении сетей. При этом он должен будет согласиться на цену, определенную по итогам закупки», — добавили представители гильдии.

Третье предложение касается документов на земельные участки. Как объясняют в пресс-службе гильдии, на сегодняшний день, чтобы заключить договор о подключении сетей, застройщик должен показать правоустанавливающий документ на земельный участок, предназначенный для застройки. Но бывает, что земельных участков несколько и идет процесс их объединения. «Ресурсноснабжающие компании обычно отказываются выдавать техусловия и заключать договор до того, как формирование участков будет завершено, что существенно тормозит процессы строительства», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом застройщики предложили разрешить вместо правоустанавливающих документов предоставлять документацию по планировке территории, в которой отражено, что земельные участки будут объединены.

Мария Игнатова