Микрорайон «Южане» стал лучшим в Краснодаре На днях завершился федеральный Градостроительный конкурс новостроек*. По результатам первое место в номинации «Доступное жилье» занял микрорайон «Южане» от строительной компании «Неометрия». Такое признание – показатель исключительного качества и высокого уровня комфорта жилого объекта.

«Первое место в Краснодаре среди многоквартирных жилых комплексов – значимое событие для Неометрии. Мы постоянно работаем над совершенствованием проектов, строго следим за качеством строительства, создаем комфортную среду и инфраструктуру для жителей. Победа микрорайона «Южане» – знак того, что мы движемся в правильном направлении – отметила генеральный директор СК Неометрия Надежда Барачина. – Благодарю жюри за высокую оценку нашей работы.

Добавим, что ежегодно в отраслевом конкурсе отбираются лучшие жилые комплексы страны и регионов с высокой конкуренцией в жилищном строительстве. В этот раз конкурс проводился среди 1022 новостроек. Победителями в разных номинациях стали 155 комплексов от 346 застройщиков со всей России. «Неометрия» взяла четыре награды по одной в каждом городе присутствия: Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Важнейшим критерием участия стал уровень соответствия требованиям Стандарта комплексного развития территорий. Лидеров выбирали по 17 характеристикам, в их числе: социальная инфраструктура, дворовые пространства и безопасность, архитектура, подъезды, среда для маломобильных граждан и многое другое. В этом году в жюри федерального конкурса вошли более 250 экспертов. Определить лучших было непросто, но микрорайон «Южане» после серьезного отбора подтвердил свое лидерство.

Напомним, микрорайон «Южане» расположен в самом активно развивающемся районе Краснодара – на Западном Обходе. Две очереди объекта уже сданы, квартиры в первой проданы, вторая заселена, а сдача третьей запланирована на 4 квартал 2021 года. Также здесь появится четвертая очередь – уже получено разрешение на строительство, в ближайшее время компания начнет возведение и откроет продажи. Со временем во дворе микрорайона появится детский сада и школа. Земля и проект переданы в собственность городской администрации.

В микрорайоне есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни: трехуровневый спортивно-развлекательный комплекс с площадкой для командных игр, зеленые дворы, продуманная инфраструктура, функциональные планировки. Рядом остановка общественного транспорта, действующие школы, детские сады и поликлиники, гипермаркеты Магнит и Лента. В домах спроектированы сквозные подъезды на уровне земли, в каждом – велосипедные и колясочные помещения.

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