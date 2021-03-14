Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

|
|Город
|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
|Средняя ставка (тыс. руб. в месяц)
|Динамика
|Средняя ставка (тыс. руб. в месяц)
|Динамика
|мар.21
|фев.21
|мар.20
|за месяц
|за год
|мар.21
|фев.21
|мар.20
|за месяц
|за год
|Москва
|38,8
|38,7
|36
|0,30%
|7,80%
|54,1
|53,4
|51,3
|1,30%
|5,50%
|Санкт-Петербург
|24,1
|24,5
|23,5
|-1,60%
|2,60%
|36,5
|36,8
|36,6
|-0,80%
|-0,30%
|Екатеринбург
|18,9
|19,1
|18,3
|-1,00%
|3,30%
|24,4
|24,5
|22,8
|-0,40%
|7,00%
|Новосибирск
|17,8
|17,7
|17,9
|0,60%
|-0,60%
|24,3
|23,9
|25,2
|1,70%
|-3,60%
|Казань
|16,5
|16,8
|16,4
|-1,80%
|0,60%
|23,4
|23,7
|22,2
|-1,30%
|5,40%
|Красноярск
|15,5
|15
|14,5
|3,30%
|6,90%
|20,4
|20
|20,4
|2,00%
|0,00%
|Краснодар
|15,3
|15,6
|15,5
|-1,90%
|-1,30%
|25,7
|25,7
|23,6
|0,00%
|8,90%
|Нижний Новгород
|15,1
|15,3
|14,5
|-1,30%
|4,10%
|22,2
|22,4
|20,7
|-0,90%
|7,20%
|Уфа
|15
|15,1
|15,3
|-0,70%
|-2,00%
|20,4
|20,8
|20,9
|-1,90%
|-2,40%
|Ростов-на-Дону
|14,7
|14,9
|14,7
|-1,30%
|0,00%
|20,9
|21
|21,4
|-0,50%
|-2,30%
|Самара
|14
|13,9
|14,1
|0,70%
|-0,70%
|18
|18,1
|19,4
|-0,60%
|-7,20%
|Омск
|13,5
|13,6
|13
|-0,70%
|3,80%
|18,2
|18,8
|17
|-3,20%
|7,10%
|Пермь
|13,2
|13,5
|13,3
|-2,20%
|-0,80%
|18,3
|18,4
|19
|-0,50%
|-3,70%
|Воронеж
|12,9
|13,1
|13,3
|-1,50%
|-3,00%
|17,5
|17,3
|19,2
|1,20%
|-8,90%
|Волгоград
|12,6
|13
|12,1
|-3,10%
|4,10%
|18,8
|19
|18
|-1,10%
|4,40%
|Челябинск
|11,6
|11,5
|11,3
|0,90%
|2,70%
|14,9
|14,7
|14,7
|1,40%
|1,40%