Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

Город Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Средняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика Средняя ставка (тыс. руб. в месяц) Динамика мар.21 фев.21 мар.20 за месяц за год мар.21 фев.21 мар.20 за месяц за год Москва 38,8 38,7 36 0,30% 7,80% 54,1 53,4 51,3 1,30% 5,50% Санкт-Петербург 24,1 24,5 23,5 -1,60% 2,60% 36,5 36,8 36,6 -0,80% -0,30% Екатеринбург 18,9 19,1 18,3 -1,00% 3,30% 24,4 24,5 22,8 -0,40% 7,00% Новосибирск 17,8 17,7 17,9 0,60% -0,60% 24,3 23,9 25,2 1,70% -3,60% Казань 16,5 16,8 16,4 -1,80% 0,60% 23,4 23,7 22,2 -1,30% 5,40% Красноярск 15,5 15 14,5 3,30% 6,90% 20,4 20 20,4 2,00% 0,00% Краснодар 15,3 15,6 15,5 -1,90% -1,30% 25,7 25,7 23,6 0,00% 8,90% Нижний Новгород 15,1 15,3 14,5 -1,30% 4,10% 22,2 22,4 20,7 -0,90% 7,20% Уфа 15 15,1 15,3 -0,70% -2,00% 20,4 20,8 20,9 -1,90% -2,40% Ростов-на-Дону 14,7 14,9 14,7 -1,30% 0,00% 20,9 21 21,4 -0,50% -2,30% Самара 14 13,9 14,1 0,70% -0,70% 18 18,1 19,4 -0,60% -7,20% Омск 13,5 13,6 13 -0,70% 3,80% 18,2 18,8 17 -3,20% 7,10% Пермь 13,2 13,5 13,3 -2,20% -0,80% 18,3 18,4 19 -0,50% -3,70% Воронеж 12,9 13,1 13,3 -1,50% -3,00% 17,5 17,3 19,2 1,20% -8,90% Волгоград 12,6 13 12,1 -3,10% 4,10% 18,8 19 18 -1,10% 4,40% Челябинск 11,6 11,5 11,3 0,90% 2,70% 14,9 14,7 14,7 1,40% 1,40%