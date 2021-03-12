Муниципальный депутат задержан в Ленобласти по обвинению в незаконном обороте оружия

Депутату Лодейнопольского муниципального района Ленобласти и иным лицам предъявлено обвинение ПО ч.2 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт оружия) и по ч.2 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, указанные лица приобрели на территории района пистолет-пулемет «Суоми М1», револьвер «Наган» и патроны. После этого оружие было продано за 220 тыс. рублей. Кроме того, охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета «Судаева») был переделан под боевой и также реализован.

Один из задержанных по решению суда отправлен под стражу.

По данным «Интерфакса», арестованный муниципальный депутат — Олег Майдаков.