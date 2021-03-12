Правительство Хакасии потребует признать недостоверной растиражированные СМИ данные о предстоящем допросе главы республики

Правительство Республики Хакасия (РХ) потребует признать недостоверной распространяемую СМИ информацию о якобы предстоящем допросе главы региона Валентина Коновалова.

«В ближайшее время мы намерены обратиться в компетентные органы, включая правоохранительные, с заявлениями о признании информации, распространенной в СМИ, не соответствующей действительности и оскорбительной», - заявили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе правительства РХ. В местном управлении Следственного комитета РФ также не подтвердили сведения о вызове на допрос в качестве свидетеля главы республики Хакасия Валентина Коновалова.

Сегодня, 12 марта, некоторые СМИ сообщили, что Валентин Коновалов будет привлечен в качестве свидетеля по уголовному делу банды мошенников, одним из предполагаемых участников которой якобы является его знакомый.

10 марта силовики объявили о ликвидации группировки мошенников и задержании шести ее предполагаемых участников. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По данным следствия, участники организованной группы осуществляли мошеннические действия в отношении магазинов, торгующих электроникой и бытовой техникой. Фальсифицируя экспертные заключения и акты осмотра техники, взыскивали в судебном порядке денежные средства. Предполагаемый ущерб по делу составляет 1,6 млн руб.

Илья Николаев