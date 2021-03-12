С начала пандемии коронавирусом заболели более 220 тысяч жителей Черноземья

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 715 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 220 526 человек. Из них выздоровели 200 801 (818 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 37: в Воронежской области скончались 22 человека, в Курской — пять, в Липецкой и Орловской — по три, в Белгородской и Тамбовской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 4 406 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 94 новых диагноза (всего 32 581). Выздоровели 142 человека (всего 30 131). За все время пандемии скончались 516 пациентов.

В Воронежской области — 243 новых диагноза (всего 71 115). Выздоровел 271 человек (всего 65 375). За все время пандемии скончались 2 084 пациентов.

В Курской области — 108 новых диагнозов (всего 32 130). Выздоровели 110 человек (всего 28 853). За все время пандемии скончались 498 пациентов.

В Липецкой области — 96 новых диагнозов (всего 25 882). Выздоровели 132 человека (всего 22 527). За все время пандемии скончались 469 пациентов.

В Орловской области — 70 новых диагнозов (всего 31 233) Выздоровел 81 человек (всего 28 507). За все время пандемии скончались 470 пациентов.

В Тамбовской области — 104 новых диагноза (всего 27 585). Выздоровели 82 человека (всего 25 408). За все время пандемии скончались 369 пациентов.

Александр Прытков