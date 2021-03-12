Крупный пожар в самарском ТЦ «Скала» локализован

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Объявлена локализация пламени в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре в пятницу в 12:37 (MSK+1). Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в мессенджере в WhatsApp.

Площадь горения в «Скале» составила 350 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Проведена эвакуация ста человек. Пламя тушат 132 человека и 47 единиц техники, включая 80 сотрудников и 22 машины МЧС России.

Пожар в ТОЦ «Скала» начался около 11:45. Изначально пламя охватило только фасад на втором и третьем этаже. Площадь пожара составила 150 кв. м. Но позже огонь охватил фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж. Отдельными очагами горит офисная мебель на площади 10 кв.м.

Георгий Портнов