В Башкирии 310 человек умерли от коронавируса

В Башкирии за сутки зарегистрировано 129 заразившихся коронавирусом, следует из сообщения регионального министерства здравоохранения. Общее число заболевших — 30 181 человек. На лечении в стационарах находятся 262 пациента, 17 из них в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении — 5083 человек.

Зарегистрировано два случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 310 человек.

За прошедшие сутки в республике выявлено 145 пациентов с внебольничной пневмонией.

Майя Иванова