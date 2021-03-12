В Астрахани отремонтируют дороги на десяти улицах в 2021 году

В Астрахани в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют десять улиц в 2021 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, на улицах Академика Королева и Марии Максаковой уже начались ремонтные работы. В планах заменить асфальтобетонное покрытие на проезжей части, уложить новый асфальт на пешеходных зонах, обновить леерные ограждения и бордюры. В результате заменят 27 тыс. кв. м покрытия и уложат 10,5 тыс. кв. м тротуарной плитки.

Также в 2021 году планируется отремонтировать улицы Юрия Селенского, 5-я Керченская, Капитана Краснова, Автозаправочная, Максима Горького, Августовская, Маркина и Эспланадная.

Мария Шахрай