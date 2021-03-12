В Казани выставили на продажу двухэтажный особняк за 32 млн рублей

В центре Казани продается двухэтажный особняк 1843 года постройки. Стоимость объекта составляет 32 млн руб. Информация об этом опубликована на портале Avito.

Речь идет о здании на улице Карла Маркса, 37. Площадь дома составляет 527,3 кв. м. Самому зданию требуется капремонт.

«Здание находится на 1 линии (имеет статус памятник архитектуры), с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Огороженная территория, за шлагбаумом парковка для авто. Вода, газ заведены, но отключены. Центральная канализация есть», — пишет автор объявления.

По его словам, объект можно рассматривать как для себя, так и для коммерческого назначения.

"Ъ-Казань"