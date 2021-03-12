Курский облсуд подтвердил незаконность дисциплинарных взысканий на датского иеговиста

Курский областной суд поддержал решения Льговского райсуда о незаконности дисциплинарных взысканий на датчанина Денниса Кристенсена, отбывающего наказание в местной исправительной колонии №3 за возрождение орловской ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Там отметили, что Деннис Кристенсен оказывался в штрафном изоляторе за нарушение порядка отбывания наказания — отказ трудоустроиться и отказ от участия в благоустройстве территории. Как установил суд, эти взыскания были наложены на датчанина «с нарушением порядка привлечения к ответственности»: ему не был предоставлен переводчик.

Деннис Кристенсен получил шесть лет колонии за «активные действия организационного характера» в феврале 2019 года. Его защита в 2020 году ходатайствовала о замене неотбытой части наказания на 400 тыс. руб. штрафа. Однако Льговский райсуд в этом отказал, сославшись на несогласие иеговиста работать на тюремном производстве. Представители «Свидетелей Иеговы» утверждали, что такой труд противопоказан ему по состоянию здоровья. Это разбирательство облсуд вернул на новое рассмотрение.

Подробнее о деле Денниса Кристенсена читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков