Таможня не пустила в Санкт-Петербург 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 млн рублей

Около 11 тонн саженцев общей стоимостью 1,5 млн рублей не пропустила Санкт-Петербургская таможня на пути из Словакии. Часть груза оказалась не задекларирована.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. При проверке груза сотрудниками ведомства была выявлена тонна саженцев, которые не были указаны в таможенной декларации. Отмечается, что саженцы также не прошли фитосанитарный контроль, проведенный специалистами Россельхознадзора.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ (Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о товаре).

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что сотрудники Балтийской таможни в Петербурге задержали крупную партию белорусских сигарет, спрятанных в грузе декоративной щепы.