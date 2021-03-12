В Красноярске силовики изъяли слитки из драгметаллов на 4 млн рублей

Сотрудники красноярских управлений ФСБ и СКР предотвратили незаконную сделку по продаже слитков драгметаллов. Покупателя на них искали 34-летний житель Красноярска, 35-летний житель Северо-Енисейского района и 44-летний житель Хакасии. Они собирались выручить за шесть слитков, содержащих золото, серебро и платину, более 4 млн руб.

«Слитки изъяты в гараже одного из подозреваемых до момента их сбыта покупателю», - рассказала старший помощник руководителя красноярского управления Следственного комитета РФ Ольга Шаманская.

В отношении продавцов драгметаллов возбуждено дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ (сделка, связанная с драгоценными металлами в нарушение правил, установленных законодательством РФ). Следствию предстоит установить происхождение слитков.

Илья Николаев