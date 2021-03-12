В Волгограде пресекли деятельность подпольного игрового клуба

В Красноармейском районе Волгограда Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего и 23-летнего мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом сообщили в СУ СК.

По данным следствия, в январе двое подозреваемых организовали деятельность незаконного игрового заведения, располагавшегося в арендованном помещении. Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного клуба, который был оборудован 11 аппаратами. В ходе осмотра места происшествия они изъяли игровые терминалы, а также денежные средства в размере 60 тыс. руб.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также иные лица, причастные к незаконной игорной деятельности, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай