В Самарской области за сутки умерли 14 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в Самарской области скончались 14 человек, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа было выявлено 252 новых зараженных коронавирусом. За этот период из больниц региона были выписаны 260 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были выявлены 51 716 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 48 126 пациентов с COVID-19. Число скончавшихся с этим диагнозом за указанный период в регионе достигло 972 человек.

Ани Айвазян