В Набережных Челнах в 2021 году не выявили ни одного завозного случая COVID-19

В этом году в Набережных Челнах не зафиксировали ни одного завозного случая коронавируса. Об этом журналистам рассказала замглавы территориального отдела Управления Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина.

По ее словам, всего в городе выявили 1978 случаев COVID-19. Показатель составил 370,4 случая на 100 тыс. населения, что на 22,2% ниже среднего показателя по республике.

Госпожа Нафигуллина добавила, что за последнюю неделю на четырех жителей Набережных Челнов составили протоколы за несвоевременное размещение результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.

"Ъ-Казань"