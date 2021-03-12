За сутки в Ярославской области умер от коронавируса один человек и 110 заболели

В Ярославской области за последние сутки зафиксирована одна смерть от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным оперштаба, в области за истекшие сутки было выявлено 110 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в регионе 129 человек вылечились и выписались из больниц.

По данным на 8 марта всего на территории Ярославской области с начала пандемии коронавируса поставлено 34254 диагнозов COVID-19. За это же время вылечились 32925 человек, заразившихся коронавирусом. 443 больных скончались.

Антон Антонов