На содержание дорог в Башкирии и Оренбурге направят 846 млн рублей

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Приуралье») на конкурсе 2 апреля отберет подрядчика содержания семи участков трасс М-5 и М-7 в Башкирии и Оренбургской области, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 846,08 млн руб. Работы будут оплачены из федерального бюджета.

Цена контракта будет оцениваться конкурсной комиссией в 60%, квалификация участников закупки – в 40%.

Работы нужно завершить 30 августа. Общая длина пяти участков составляет 73,2 км. Два участка трассы М-5 общей протяженностью 14,45 км расположены в Оренбургской области, пять участков общей длиной 58,74 км — в Башкирии. Подрядчик должен заменить асфальт, укрепить обочины и устроить временную дорожную разметку краской. Он также обязан дать двухлетнюю гарантию на устройство защитного слоя покрытия.

В начале марта ФКУ «Приуралье» отменило конкурс на содержание участков трассы М-5 в Башкирии начальной стоимостью контракта 357,69 млн руб. Подрядчик должен был до 31 октября отремонтировать тонкие слои покрытия двух участков дороги М-5 общей длиной 37,38 км.

Майя Иванова