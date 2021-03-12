За сутки в Ростовской области выявили 243 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 243 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 98. В Таганроге, Азовском и Зерноградском районах — по девять, в Гуково, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах — по семь, в Батайске и Матвеево-Курганском районе — по шесть, в Волгодонске, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском и Константиновском районах — по пять, в Аксайском, Каменском, Красносулинском и Мартыновском районах — по четыре. По три новых случая выявлено в Новочеркасске, Багаевском и Милютинском районах, по два — в Азове, Каменске-Шахтинском, Волгодонском, Кагальницком, Куйбышевском, Пролетарском и Сальском районах, по одному — в Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Октябрьском, Орловском, Чертковском и Шолоховском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 349 человек. Умерли 22 человека.

По состоянию на утро 12 марта количество инфицированных в области превысило 76,2 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1815. Коэффициент распространения инфекции — 0,94. За весь период пандемии выздоровели более 67,1 тыс. человек, умерли 3 282 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева