С начала года число вакансий в Прикамье выросло на 28%

С начала 2021 года количество вакансий на рынке труда Пермского края выросло на 28%, а количество резюме — лишь на 7% по сравнению с январем-февралем 2020 года. В сервисе по поиску работы hh.ru сообщают, что сильнее всего вырос спрос на специалистов сферы автобизнеса — по сравнению с прошлым годом таких вакансий стало на 58% больше. На втором месте по динамике вакансий — сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Инсталляция и сервис», в обоих случаях спрос на специалистов увеличился на 49%. На третьем месте — «Управление персоналом», потребность в HR-менеджерах и рекрутерах выросла на 46%.

Среди соискателей в регионе наибольший рост показала сфера «Наука, образование»: количество резюме увеличилось на 35% к прошлому году. Также заметный рост демонстрируют «Рабочий персонал» (+24%) и «Добыча сырья» (+21%). При этом наиболее востребованными в Пермском крае остаются представители сферы продаж — на них сегодня приходится 32% от общего числа актуальных вакансий. Работодатели также активно ищут ИТ-специалистов (15%) и производственников (14%).

В hh.ru подчеркивают, что уровень конкуренции среди соискателей региона сегодня невысок: на одну вакансию приходится 3,6 резюме. Профессиональные сферы медицины, фармацевтики, страхования, ИТ, телеком и рабочего персонала переживают дефицит кадров.