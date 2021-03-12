Коронавирус выявили еще у 375 нижегородцев

В Нижегородской области к 12 марта выявили более 101,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. В том числе за последние сутки заболевание обнаружили у 375 жителей региона, сообщили в оперативном штабе РФ.

С начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 94,1 тыс. местных жителей, скончались 2,6 тыс. пациентов. Сейчас лечение получают более 4,4 тыс. нижегородцев.

Всего в России обнаружили более 4,37 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе почти 9,8 тыс. — за последние сутки.

Анастасия Еремина