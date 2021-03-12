Документацию на реконструкцию «Спартака» отправили на доработку

Определение подрядчика для реконструкции спортивного манежа «Спартак» отложено. Как сообщает Business Class, проведение электронного аукциона отложено из-за необходимости доработки документации. Ранее планировалось, что аукцион с начальной ценой контракта в 485 млн руб. состоится во второй половине марта.

Мэрия приобрела манеж «Спартак» в 2018 году за 160 млн руб. Спортивный объект площадью 10,2 тыс. кв. м входил в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Магнит-Инвест». Основным кредитором общества является АКБ «Экопромбанк», также признанный несостоятельным.

Разрешение на реконструкцию объекта было выдано 8 октября 2020 года МАУ «Физкультурно-спортивный центр „Спартак“». Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м. Сметная стоимость реконструкции манежа составляет 562,6 млн руб. В прошлогоднем бюджете города было предусмотрено 19,5 млн руб. на реализацию этого проекта, в предстоящем трехлетнем периоде — 543 млн руб., из которых 160 млн руб.— средства краевого бюджета.