На Ямале 27 человек заразились COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии на Ямале коронавирусом заразились 37 514 человек. Из них более 35 тыс. человек уже выздоровели, еще 403 пациента скончались. По данным центра, Ямал является субъектом с наименьшим темпом прироста заболеваемости за сутки — 0,07%

За последние сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 370 617 случаев заражения. За весь период по России умерли 91 220 человек, выздоровели — более 3,9 млн человек.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививки или справка о наличии антител. Во вторник, 9 марта, в округ доставили еще 3,8 тыс. доз вакцины от COVID-19. По данным на 9 марта, с начала прививочной кампании вакцинировано более 25 тыс. ямальцев, в том числе вторым компонентом — 15 тыс. человек.

Михаил Мананников