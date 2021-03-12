На Ямале возбудили уголовное дело из-за мошенничества при создании «Детского инновационного центра»

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении руководителя НО «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Технопарк-Ямал» и учредителя ООО «Ямал Ресурс», подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) при строительстве «Детского инновационного центра» в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

По данным следствия, в 2018 году учредитель ООО «Ямал Ресурс» представил фиктивный проект «Детского инновационного центра», а руководитель НО «Технопарк-Ямал», находившийся с ним в сговоре, подписал договор на предоставление компании 4,5 млн руб. займа для реализации проекта.

«Получив денежные средства, учредитель ООО «Ямал Ресурс» перевел деньги на личный банковский счет, распорядившись ими совместно с соучастниками преступления, причинив Фонду материальный ущерб в особо крупном размере», — пояснили в пресс-службе.

В данный момент следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям других лиц, причастных к совершению данного преступления.