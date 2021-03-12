В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердился у 152 человек

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Таким образом, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 79 658 случаев инфицирования COVID-19, более 72 тыс. человек выздоровели, 2 510 пациентов скончались.

Напомним, режим обязательной самоизоляции для пожилых людей продлен в Свердловской области до 15 марта. В рамках массовой вакцинации от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 162,4 тыс. человек, завершили вакцинацию — 82,9 тыс. человек. С момента пиковой заболеваемости число коек в регионе для инфицированных уменьшилось на 68%.