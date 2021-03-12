В Челябинске арестовали адвоката по обвинению в мошенничестве

Сотрудники Следственного комитета РФ предъявили члену одной из региональных адвокатских палат обвинение в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следователя суд отправил его под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в марте этого года адвокат получил от клиента 350 тыс. руб., пообещав вернуть ему вещественные доказательства по уголовному делу. Никаких полномочий для этого юрист не имел.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по делу. Расследование продолжается.