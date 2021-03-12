В Самаре распродают драгоценности Газбанка

Часть имущества Газбанка выставлена на торги. В список входят часы на браслете Chopard из белого и желтого золота со вставками из бриллианта за 1 и 1,34 млн руб. соответственно. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Также продаются принадлежащие кредитной организации золотое кольцо с бриллиантом и бирюзой за 169 тыс. руб. и кулоны и цепи Chopard из желтого и белого золота за 660 и 684 тыс. руб. Кроме того, на аукционе планируется реализовать ордена, включая звезду «Во Славу и Процветания России» почти за 1,3 млн руб. и золотое колье за 515,7 тыс. руб. Торги пройдут с 16 марта по 14 августа текущего года.

В сентябре 2018 года арбитражный суд признал Газбанк банкротом. Согласно отчету АСВ о ходе конкурсного производства, по данным на ноябрь, задолженность банка перед кредиторами составляет около 20 млрд руб. В августе 2020 года в рамках дела о несостоятельности организации с торгов продано 11этажное здание центрального офиса Газбанка на Молодогвардейской улице, 224 в Самаре. Покупателем выступило ООО «Молодогвардейская». Компания принадлежит Александру Розенцвайгу, который является совладельцем ряда структур ГК «Волгопромгаз» (ВПГ) Владимира Аветисяна. Сумма сделки составила 363,1 млн руб.

Георгий Портнов