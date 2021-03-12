В Тюменской области выявили 80 новых случаев COVID-19, шесть человек скончались

За минувшие сутки на территории Тюменской области выявили 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. С начала пандемии в регионе выявили 32 274 случая коронавируса. Более 30 тыс. человек выздоровели, еще 319 пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 370 617 случаев заражения. За весь период по России умерли 91 220 человек, выздоровели — более 3,9 млн человек.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе действует до 28 марта. К началу марта более 41 тыс. жителей региона поставили первый компонент вакцины от COVID-19, еще 21,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

Михаил Мананников