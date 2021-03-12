В 2020 году свердловчане чаще всего жаловались в Роспотребнадзор на сферу торговли, ЖКХ и медуслуги

За прошлый год в Управление Роспотребнадзора поступило около 16 тыс. обращений от жителей Свердловской области, что на 27% больше чем в 2019 году. Как рассказала начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров регионального Роспотребнадзора Татьяна Шулешова, больше всего обращений были связаны со сферой торговли – 27,7%. 11% обращений касались ЖКХ, 8,7% — транспорта, 18,5% — медицинских услуг, 6% — финансовых услуг, 4,5% — услуг связи и 4,2% обращений касались сферы бытовых услуг.

В то же время по словам госпожи Шулешовой, в 2020 году на 2% снизилось число жалоб на сферу торговли. На сферу общественного питания жаловались на 10% меньше, на бытовые услуги на 19%, на услуг связи на 12%, а на финансовые услуги на 26%. Значительное снижение произошло по обращениям в сфере ЖКХ — на 30%.

«Это связано с тем, что работа многих предприятий была ограничена в период пандемии и кроме того были введены определенные нормы, которые обязывали граждан соблюдать самоизоляцию», — прокомментировала Татьяна Шулешова.

В 2020 году во время проверок Роспортребнадзором было выявлено около 5 тыс. нарушений. Число нарушений, выявленных во время надзорных мероприятий увеличилось по сравнению с 2019 годом. Также в 2020 году специалисты составили 1,4 тыс. протоколов о нарушениях и выдали 1,2 тыс. постановлений. Общая сумма штрафов составила 18 млн руб.