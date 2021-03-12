В Екатеринбурге произошел пожар в здании научно-исследовательского института Из здания эвакуировали около 200 человек

В Екатеринбурге произошел пожар в здании АО «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов» (ЦНИИМ) на ул. Студенческая, 51, сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В данный момент проверяется информация о возможных погибших.

Возгорание произошло на пятом этаже в одном из офисов здания. Предварительная площадь пожара составляет 60 кв. м. «На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава, производится эвакуация людей из здания», — отметили в пресс-службе. Всего из здания эвакуировали около 200 человек.