Объем взносов по добровольному страхованию в Свердловской области вырос до 24 млрд рублей

За 2020 год объем взносов по добровольному страхованию в Свердловской области составил 24 млрд руб., сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Это на 17% больше, чем в предыдущем году. При этом в России рост объема страховых премий составил 4%.

Наибольший рост коснулся страхования жизни и личного страхования. По данным Центробанка, объемы взносов жителей Свердловской области в этих сегментах выросли на 27 и 29% соответственно. В частности, объемы добровольного страхования жизни возросли до 8,5 млрд руб., объемы личного страхования — до 7 млрд руб.

«На рост объемов страхования жизни повлиял интерес потребителей к накопительному страхованию жизни (НСЖ). На фоне снижения ставок по депозитам население стало искать более доходные альтернативные инструменты. Динамика объемов личного страхования связана с увеличением темпов кредитования, особенно ипотеки, при которой заемщики традиционно страхуются от возможных рисков»,— говорится в сообщении Уральского ГУ Банка России.

Кроме того, вследствие пандемии коронавируса свердловчане чаще интересовались добровольным медицинским страхованием (ДМС), говорится в сообщении. В 2020 году в регионе оформили полисов ДМС на 2,7 млрд руб., что на 5% больше относительно предыдущего года. Наибольший объем премий был собран во время жестких ограничений из-за пандемии.

По словам начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, рост рынка ДМС связан с увеличением расходов крупных корпоративных клиентов на страхование здоровья своих сотрудников и цифровизацией отрасли. «В то время, когда не работали офисы, страховщики были вынуждены развивать дистанционные каналы продаж. В будущем на добровольное медицинское страхование будет оказывать позитивное влияние и развитие телемедицины»,— сказал он.

В то же время выплаты по договорам добровольного страхования в Свердловской области сократились на 1%. В частности, на рынке имущественного страхования этот показатель снизился на 43%. Как сообщила пресс-служба Уральского ГУ Центробанка, это связано со снижением активности людей и компаний. Наибольший рост показали выплаты в сегменте страхования жизни. Этот показатель в регионе вырос на 77% за счет завершения сроков оформленных ранее договоров.

Михаил Мананников