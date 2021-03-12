«Рубин» оштрафовали за несоблюдение болельщиками соцдистанции

Казанский «Рубин» оштрафовали за массовые нарушения требования санитарного регламента Российской Премьер-Лиги в игре 23-го тура чемпионата страны с «Зенитом». Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Отмечается, что казанцы наказаны за несоблюдение болельщиками соцдистанции и отсутствие у них защитных масок во время игры. Сумма штрафа составила 35 тыс. руб. Аналогичное наказание понес «Зенит». Но здесь сумма штрафа составила 50 тыс. руб.

Сам матч завершился победой «Рубина» со счетом 2:1. Казанцы после этой игры расположились на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги.

"Ъ-Казань"