В Липецкой области спустя 30 лет заработала санитарная авиация

Воздушная скорая помощь снова начала работу в Липецкой области, сообщила пресс-служба региональной администрации. Там отметили, что «на протяжении многих десятилетий понятие "санавиация" в регионе было условным».

Как пояснили в пресс-службе, транспортировка экстренных больных из районов в Липецк, а также в федеральные медицинские центры «осуществлялась только наземным транспортом: «Ранее это были автомобили скорой медицинской помощи, позднее — реанимобили». Губернатор Игорь Артамонов в своем аккаунте в Instagram уточнил, что воздушная скорая вернулась в регион через 30 лет.

Контракт на 157 летных часов заключен с «Российскими вертолётными системами». Его стоимость не раскрывается. По данным администрации, в год вертолет «Ансант» сможет перевозить до 100 пациентов. Авиамашина полностью оснащена «всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи», а медики прошли дополнительное обучение.

Александр Прытков