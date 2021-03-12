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Банк Уралсиб проводит акцию «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок»

Банк Уралсиб проводит акцию «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок» для новых клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Период проведения акции* – с 1 марта по 31 декабря 2021 года.

В рамках акции при открытии нового расчетного счета в Банке Уралсиб и полной оплаты за обслуживание в рамках пакета услуг в месяц открытия счета, клиент получает промокод на продукт «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт» по тарифному плану «Старт»** в подарок на 6 или 12 месяцев – в соответствии с выбранным сроком пакета по расчетно-кассовому обслуживанию.

Акцией смогут воспользоваться клиенты, которые приобретут следующие пакеты услуг:

  • «Кассовый» на 6 или 12 месяцев;
  • «Платежный» на 6 или 12 месяцев;
  • «ВЭД» на 6 или 12 месяцев;
  • «Максимум» на 6 или 12 месяцев;
  • «Бизнес Старт» на 6 или 12 месяцев.

Подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Данная акция не совместима с другими рекламными кампаниями и проводимыми акциями на указанные выше пакеты РКО, действующими в период проведения данной акции.

**Продукт предоставляется ООО «1С», порядок регистрации и условия получения продукта указаны на сайте https://1cbiz.ru/. Код для подключения онлайн бухгалтерии будет автоматически направлен новому клиенту при соблюдении условий акции. В случае, если клиент не активирует промокод в течение 2х месяцев после получения, данный код аннулируется автоматически.

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