Дело об убийстве Япончика направили в суд

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. В отношении троих исполнителей утверждено обвинительное заключение по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщается на сайте ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ). …После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщает Генпрокуратура.

Вячеслава Иванькова убили вечером 28 июля 2009 года, когда он выходил из ресторана «Тайский слон» в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки из припаркованного автомобиля. Установить и задержать причастных к убийству удалось весной 2020 года.

В декабре зампредседателя СКР Ростислав Рассохов рассказал в интервью “Ъ”, что мотивом убийства Япончика стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). Генпрокуратура со ссылкой на выводы следствия пишет, что Симония организовал убийство с целью передела сфер влияния в преступном сообществе. Исполнителями стали Газзаев, Шадания, Джанашия, а также Нугзар Папава и Астамур Бутба. Газзаев, Шадания, Джанашия заключены под стражу, Симония, Папава и Бутба объявлены в розыск.

Подробности — в материале “Ъ” «В убийстве Япончика появились исполнители».