Челябинская область вошла во вторую десятку регионов по качеству общего образования

Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования подготовили первый рейтинг российских регионов по качеству школьного образования. Челябинская область заняла в нем 16-е место со сводным показателем 64,9. При этом результаты обучения школьников и управление системой школьного образования авторы исследования оценили в 66,7 балла, практикоориентированность школьного образования – в 61,3.

Первое место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, за ним следуют, соответственно, Москва, Ленинградская, Калининградская и Ярославская области. Из регионов Уральского федерального округа самая высокая позиция у свердловской области – восьмое место с 68,9 баллами. Ханты-Мансийский автономный округ на 33-й позиции (54,2), Ямало-Ненецкий – на 38-й (51,6)Тюменская область — на 63-й (42), Курганская — на 66-й (41).