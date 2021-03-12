КСП выявила неэффективные расходы в фонде капремонта в сумме 5,8 млн рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области представила результаты проверки фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Нецелевое использование бюджетных средств не установлено, но выявлены неэффективные расходы и признаки некачественного управления, сообщает КСП в своем Telegram-канале.

Аудиторы проверяли деятельность фонда за 2018, 2019 годы и девять месяцев 2020 года. Установлено, что показатели плана, утвержденные учредителем – минстроем области, регулярно не выполняются. Фонд не проводит работу по привлечению новых подрядчиков, что негативно влияет на выполнение плана по капремонту и его качество. Дебиторская задолженность по взносам собственников жилья неуклонно увеличивается, при этом количество исковых заявлений о взыскании и объем возвращенных средств сокращается. «Не отвечает принципу результативности и эффективности использование бюджетных средств, в сумме 1,18 млн руб., из них 118,35 тыс. руб. – премиальные выплаты генеральному директору без соответствующего приказа учредителя»,– говорится в резюме к отчету о проверке. Премия руководителя в ходе проверки возвращена для ведения хозяйственной деятельности фонда. Кроме того, выявлены выплаты и расходы на общую сумму 4,7 млн руб. (подарки, премии, расходы на мероприятия), которые «не позволяют утверждать об их расходовании на цели, для которых создан региональный оператор». Также аудиторы установили, что нормы положения о расходовании внебюджетных средств не согласованы с учредителем и создают неограниченно широкие полномочия руководству фонда по распоряжению этими деньгами, отсутствует внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности.

Отчет направлен губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в законодательное собрание и прокуратуру Челябинской области. Генеральный директор фонда Вадим Борисов получил представление для устранения выявленных нарушений.

Пресс-служба правительства области сообщает, что Алексей Текслер дал ряд поручений по результатам проверки фонда капремонта. Курирующий вице-губернатор Сергей Шаль должен обеспечить устранение нарушений и усилить контроль текущей деятельности. Первому замгубернатора Виктору Мамину поручено рассмотреть вопрос эффективности управления фондом, представить предложения по изменению устава и полномочий органов управления.