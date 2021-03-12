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Услуги погребения в Уфе подорожали на 345 рублей

Глава администрации Уфы Сергей Греков утвердил новые тарифы на перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела. Оформление документов, доставка гроба, транспортировка тела и погребение теперь будут стоить по муниципальному тарифу 7389 руб., это на 345 руб. дороже, чем в прошлом году.

Согласно опубликованному на сайте мэрии постановлению, на 110 руб. (с 1843 руб. до 1953 руб.) подорожала доставка гроба, еще на 100 руб. (с 2021 руб. до 2120 руб.) — перевозка тела на кладбище, на 156 руб. (с 3179 руб. до 3335 руб.) — погребение. Услуга по погребению жителей Уфы, не имеющих близких родственников, также стала дороже на 345 руб. и составила 7389 руб.

Дарья Кучеренко


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