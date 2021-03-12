В Рыбинске отреставрируют фасад Лоцманской биржи за 2 млн рублей

В 2021 году в городе Рыбинске Ярославской области будут проведены работы по восстановлению фасада здания Лоцманской биржи, располагающейся на набережной города, сообщили в пресс-службе администрации города. На эти цели из городского бюджета выделено более 2 млн руб. Работы по восстановлению выполнит подрядная организация «Верхневолжская производственная сеть».

В пресс-службе уточнили, что у подрядной организации имеется опыт работы с историческими зданиями Рыбинска. Подрядчик выполнит работы по очистке фасада здания от старой краски, проведет ремонт штукатурки по всему периметру фасада, а затем покрасит. Окончание работ запланировано на вторую половину июля.

«На этом работы не завершатся. Проведем реставрацию, и здание получит новое наполнение. А сейчас актуализируем сделанную в 2013 году проектно-сметную документацию. Проект позволит Рыбинску привлечь финансирование вышестоящих бюджетов для восстановления здания»,— рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Дарья Сабаева